ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 52 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​199 bin ile 52 yılın en düşük seviyesini gördü.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı 20 Kasım’da sona eren haftada 71 bin düşerek 199 bin oldu. Bu rakam, verinin 1969’dan bu yana en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Ekonomistlerin veriye ilişkin beklentisi 260​ bin seviyesindeydi.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, bir önceki hafta için 268 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 270 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 252 bin 250 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2.049 milyon seviyesine geriledi.