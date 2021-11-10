ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6 haftadır düşüyor

ABD'de işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş 6 Kasım haftasında da devam etti. Başvurulardaki düşüş ABD istihdam piyasasındaki toparlanmaya işaret etti.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 4 bin düşüşle 267 bine geriledi. Ekonomistlerin veriye ilişkin tahmini 260 bin civarındaydı.

Altı haftadır üst üste düşüş kaydeden işsizlik maaşı başvurularında, pandemi başından bu yana en düşük seviye de görülmüş oldu.

4 haftalık ortalama başvurular ise 7 bin 300 düşüşle 278 bine geriledi.