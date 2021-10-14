ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 8 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 36 bin kişi azalarak, 293 bin kişiye geriledi. Söz konusu dönemde işsizlik maaşı başvurularının 319 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 329 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya göre 10 bin 500 kişi azaldı ve, 344 bin 750 kişiden 334 bin 250 kişiye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 1 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 134 bin kişi azalışla, 2 nmilyon 727 bin kişiden, 2 milyon 593 bin kişiye geriledi.