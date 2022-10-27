ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenti altında kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 22 Ekim ile biten haftada ​217 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 220​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, önceki hafta 214 bin işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 219 bin seviyesine yükseldi.​

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 15 Ekim ile biten haftada 1.438 milyon seviyesine yükseldi.