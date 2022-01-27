ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​260 bin ile ​​beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 286 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 290 bin olarak revize edildi.​

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 260 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 247 bin seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 1.675 milyon seviyesine yükseldi.