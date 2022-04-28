ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel olarak 180 bine indi.
Reuters
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ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 23 Nisan ile biten haftada beklentilerle uyumlu olarak 180 bine indi.
Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 180 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 16 Nisan haftasında 184 bin olarak açıklanan işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı 185 bine revize edildi.