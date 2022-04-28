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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel olarak 180 bine indi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 23 Nisan ile biten haftada beklentilerle uyumlu olarak 180 bine indi.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 180 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 16 Nisan haftasında 184 bin olarak açıklanan işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı 185 bine revize edildi.​