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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 185 bin ile beklentilerin üstüne çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 185 bin seviyesine çıktı.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 171 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2 Nisan ile biten haftada işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı 166 binden 167 bine revize edildi.​