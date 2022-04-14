ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 185 bin ile beklentilerin üstüne çıktı.
Reuters
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ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 185 bin seviyesine çıktı.
Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 171 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2 Nisan ile biten haftada işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı 166 binden 167 bine revize edildi.