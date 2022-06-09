ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 229 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
Reuters
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ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 4 Haziran ile biten haftada 229 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı.
Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 210 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 28 Mayıs ile biten haftada 200 bin olarak açıklanan işsizlik maaşı başvurusu 202 bin olarak revize edildi.