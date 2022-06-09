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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 229 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 4 Haziran ile biten haftada 229 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 210 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 28 Mayıs ile biten haftada 200 bin olarak açıklanan işsizlik maaşı başvurusu 202 bin olarak revize edildi.