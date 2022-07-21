ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 Temmuz ile biten haftada ​251 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre önceki hafta 244 bin işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.​

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 240 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 240 bin seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 9 Temmuz haftasında 1.384 milyon seviyesine yükseldi.