ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 787,000 ile beklentilerin altında gerçekleşirken; bir önceki haftaya göre de geriledi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 833,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce bir önceki hafta için 803,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 806,000 olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması ise 836,750 oldu.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da yaklaşık 5.22 milyona geriledi.