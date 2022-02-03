ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​238 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 22 Ocak ile biten hafta için 260 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 261 bin olarak revize edildi.​

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 245​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması geçen hafta 255 bin seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 22 Ocak haftasında 1.628 milyona geriledi.