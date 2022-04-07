ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​166 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​. Böylece işsizlik maaşı başvurularında 1968'den beri en düşük seviye kaydedilmiş oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 202 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 171 bin olarak revize edildi.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 200​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 170 bin seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 26 Mart haftasında 1.523 milyon seviyesine yükseldi.