ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 28 Mayıs ile biten haftada ​200 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 210 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 211 bin olarak revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 210​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 206 bin 500 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 21 Mayıs ile biten haftada 1.309 milyon seviyesine geriledi.