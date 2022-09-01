ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında​

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 27 Ağustos ile biten haftada ​232 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 243 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 237 bin olarak revize edildi.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 248​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 241 bin seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 20 Ağustos ile biten haftada 1.438 milyon seviyesine yükseldi.