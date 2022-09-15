ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 10 Eylül ile biten haftada ​213 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 222 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 218 bin olarak revize edildi.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 226​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 224 bin seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 3 Eylül haftasında 1.403 milyon seviyesine yükseldi.