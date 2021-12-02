ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​222,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

Ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 240​ bin seviyesinde olacağı tahmininde bulunuyordu.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre; daha önce, bir önceki hafta için 199 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 194 bin olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 238 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da bin 956 milyon seviyesine geriledi.