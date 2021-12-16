ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aşarak 206 bin seviyesine çıktı.
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ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 11 Aralık ile biten haftada beklentileri aşarak 206 bin seviyesine çıktı.
Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 200 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta 184 bin olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuru sayısı 188 bin olarak revize edildi.