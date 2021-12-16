ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 11 Aralık ile biten haftada beklentileri aşarak 206 bin seviyesine çıktı.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 200 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta 184 bin olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuru sayısı 188 bin olarak revize edildi. ​