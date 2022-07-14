ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 Temmuz ile biten haftada 244 bin ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Böylece işsizlik maaşı başvuruları kasım ayından beri en yüksek seviyeye ulaştı

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 9 Temmuz ile biten haftada 235​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta veri 235 bin başvuru seviyesindeydi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 9 Temmuz ile biten haftada 235,750 seviyesine yükseldi.​

İşsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2 Temmuz ile biten haftada 1.331 milyon seviyesine geriledi.