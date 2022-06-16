ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşti​

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 11 Haziran haftasında ​229 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 4 Haziran haftası için 229 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 232 bin olarak revize edildi.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 215 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 218 bin 500 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 4 Haziran itibariyle 1.312 milyon seviyesine yükseldi.