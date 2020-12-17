ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 885,000'e yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta için 853,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 862,000'e revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 800,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 812,500 seviyesine yükseldi. ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 5.508 milyon seviyesine geriledi.