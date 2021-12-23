ABD'de işsizlik maaşı başvuruları değişmedi

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 18 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 205 bin kişi oldu.

Bu dönemde işsizlik maaşı başvuruları beklentilerle paralel bir seyir izledi. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi 206 binden 205 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 750 artarak 206 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 11 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 8 bin azalışla 1 milyon 859 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüs salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.