ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü, enflasyon beklentisi yükseldi

ABD ekonomisinde toparlanma ile birlikte iş gücüne olan talepteki artış işsizlik maaşı başvurularında düşüşe yol açtı.

ABD işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 290 bin ile 19 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Veriye ilişkin beklenti 297 bin civarındaydı. İşsizlik maaşı için 8 Ekim haftasında da 293 bin başvuru yapılmıştı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 319 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2.481 milyon seviyesine geriledi.

Tarım dışı istihdam eylül ayında 194 bin artışla beklentilerden epey uzak kalmıştı. Ekonomistler, 500 binlik artış tahmini yapmıştı.

Enflasyon beklentileri 15 yılın zirvesine

Öte yandan ABD'de 5 yıllık enflasyon beklentileri göstergesi 15 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Enflasyon beklentilerindeki artışta, yükselen emtia fiyatları etkili oldu.

Enflasyon beklentisini ölçen iki tahvil getirisi arasındaki fark 2,86 yüzde puan ile 2005’ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.