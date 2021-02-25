ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 111 bin kişi azalarak 730 bin kişi oldu. Söz konusu düşüş, piyasa beklentisi olan 838 bin kişiye göre olumlu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 20 bin 500 kişi azalarak 807 bin 750 kişiye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 12 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 101 bin kişi azalışla 4 milyon 419 bin oldu.