ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşına başvuruların sayısı 16 Nisan'da sona eren haftada 2 bin düşerek 184 bin oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 180 bindi.

Devam eden başvurular da 9 Nisan'da sona eren haftada 1.42 milyonla 1970'ten beri en düşük seviyeye geriledi.

Başvurulardaki gerileme, istihdam piyasasının güçlü olduğunu sinyali veriyor. Başvurular, 2021 yılının sonundan beri 50 yılın en düşük seviyelerinde dalgalanıyor.