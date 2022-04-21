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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta 184 bine geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşına başvuruların sayısı 16 Nisan'da sona eren haftada 2 bin düşerek 184 bin oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 180 bindi.

Devam eden başvurular da 9 Nisan'da sona eren haftada 1.42 milyonla 1970'ten beri en düşük seviyeye geriledi.

Başvurulardaki gerileme, istihdam piyasasının güçlü olduğunu sinyali veriyor. Başvurular, 2021 yılının sonundan beri 50 yılın en düşük seviyelerinde dalgalanıyor.