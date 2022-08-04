ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ile beklentilerin üzerinde​

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 30 Temmuz ile biten haftada ​260 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 256 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 254 bin olarak revize edildi.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 259 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 254 bin 750 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 23 Temmuz haftasında 1.416 milyon seviyesine yükseldi.