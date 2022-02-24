ABD’de işsizlik maaşı başvuruları tahminlerden fazla düştü

ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 19 Şubat’ta sona eren haftada 17 bin düşüşle 232 bin oldu. Ekonomistlerin medyan tahmini 235 bin idi.

Devam eden başvurular 12 Şubat’ta sona eren haftada 1.48 milyona geriledi.

ABD’de gelecek hafta açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin de 400 bin artması bekleniyor.

Yine bugün açıklanan veriye göre büyüme geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yukarı yönde -yüzde 7’ye- revize edildi.