ABD’de işsizlik maaşı başvuruları üç haftadır düşüyor

ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş üç haftadır devam ediyor. Yıl başında Omicron etkisiyle başvurularda yükseliş görülmüştü. Başvurulardaki düşüşte şirketlerin işe alımları hızlandırması etkili olruken, pandemi öncesi seviyelere de yaklaşıldı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 5 Şubatta sona eren haftada 16 bin düşüşle 223 bine geriledi. Ekonomistlerin beklentisi başvuruların 230 bin gelmesi yönündeydi.

Devam eden başvurular ise 29 Ocak’ta sona eren haftada 1.62 milyona geriledi.

Öte yandan ABD'de ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7.5 ile 40 yılın zirvesini yeniledi.