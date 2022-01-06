ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yılın son haftasında arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 1 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 207 bine yükseldi. Bu dönemde beklentileri aşan işsizlik maaşı başvurularının 197 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 198 binden 200 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 750 artarak 204 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 25 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 36 bin artışla 1 milyon 754 bine yükseldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüs salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının COVID-19 salgınında artan vakalar nedeniyle gelecek haftalarda daha da artabileceğini belirtti.