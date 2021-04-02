ABD'de işsizlik oranı yüzde 6’ya geriledi
ABD'de işsizlik oranı mart ayında yüzde 6'ya geriledi.
ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı ise martta 0,2 puan azalarak, beklentiler doğrultusunda yüzde 6’ya geriledi. İşsizlik oranı, şubat ayında yüzde 6,2 düzeyindeydi.
Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 9,7 milyona geriledi. İş gücüne katılım oranı, martta 0,1 puan artışla yüzde 61,5 oldu.
Haftalık ortalama çalışma saati ocakta 34,9 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise martta 0,,4 dolar azalarak 29,96 dolar olarak kaydedildi.