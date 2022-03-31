ABD'de işten çıkarmalar son 5 ayın en yükseğine geldi

Challenger, Gray & Christmas tarafından yapılan açıklamaya göre, işten çıkarmalar Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 40,3 artışla 21 bin 387 oldu. Böylec e 2021 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek rakam görülmüş oldu.

İşten çıkarmalar yıllık bazda yüzde 30,1 azaldı. Bir önceki ay 15 bin 245, geçen yıl aynı ay 30 bin 603 kişi işten çıkarılmıştı.

Yılın ilk çeyrek döneminde ise işten çıkarmalar yüzde 62 düşüşle 55 bin 696 seviyesinde kaldı.

Rakamlarla ilgili değerlendirmede bulunan Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, "İşgücü piyasasında daha sağlıklı bir geri dönüş var gibi görülüyor.” dedi. Başkan Yardımcısı, "Bazı ABD'li İşverenler, özellikle birçok şirketin yetenekleri çekmek ve elde tutmak için uyguladığı teşviklerle, işe almanın kolaylaştığını bildiriyor. Bu arada, enflasyon etkileri ve savaş endişeleri, tasarruflara veya yatırımlara bağımlı olan işçilerin ücretli iş aramasına neden oluyor” dedi.

İşten çıkarmalar 2020 yılı Nisan ayında 671 bin 129 ile verilerin tutulmaya başlandığı 1993 yılı Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.