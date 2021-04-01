ABD'de işten çıkarmalar yüzde 86,2 azaldı

Challenger, Gray & Christmas raporuna göre mart ayında işten çıkarmalar bir önceki yılın ayına göre ise yüzde 86,2 azalarak 30 bin 603 kişiye geriledi.

İşten çıkarmalar aylık bazda ise yüzde 11 azaldı. Şubat ayında 34 bin 531 kişi işten çıkarılmıştı.

Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, salgın sebepli işten çıkarmalar üzerinden bir yıl geçmesi ardından toparlanma dönemine girildiğini söyledi.