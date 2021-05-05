ABD'de istihdam artışı 7 ayın zirvesinde

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin az altında artış gösterdi.

ADP ve Macroeconomic Advisers tarafından hazırlanan indikatörlere göre, nisanda özel sektörde istihdam 742 bin arttı. Piyasalarda beklenti 800 bin artış olacağı yönündeydi.

Böylece 2020 Eylül ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 517 binden 565 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 235 bin, orta boy işletmelerde 230 bin, büyük boy işletme 277 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 106 bin artarken, hizmet sektörünün istihdamı 636 bin arttı.