ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla, beklenti olan yüzde 1’in üzerinde, yüzde 1,2 arttı. Endeks, şubatta yüzde 1,3 artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 2,1 artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin, yüzde 1 artması öngörülüyordu. Endeks, şubatta ise yüzde 1,6 2020 yılının mart ayında ise yğzde 5,2 artmıştı.