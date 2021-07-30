ABD'de kişisel gelir ve harcamalar beklentileri aştı
ABD'de kişisel gelirler yüzde 0,1, kişisel harcamalar yüzde 1 arttı.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, kişisel harcamalar haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı ve yüzde 0,7’lik piyasa beklentisini aştı.
Amerikalıların kişisel gelirleri haziranda yüzde 0,3 azalma beklentisine rağmen yüzde 0,1 arttı.
Mayıs ayına ilişkin kişisel gelirler ve harcamalar sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 0,1 azalmıştı.
Rapora göre, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 0,5 ve yıllık 4 arttı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi ise aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,5 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.