ABD'de kişisel gelir ve harcamalar beklentiyi aştı

ABD'de kişisel gelirler, ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan nakit yardımlarının etkisiyle martta rekor seviyede artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler martta bir önceki aya kıyasla yüzde 21,1'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren kişisel gelirlerin, bu dönemde yüzde 20,3 artması öngörülüyordu. Ülkede mart ayında hayata geçen 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan nakit yardımlarının etkisiyle martta rekor seviyede artış gösteren kişisel gelirler, şubatta yüzde 7 azalmıştı.

Harcamalar 9 ayın en yüksek artışını kaydetti

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise martta aylık yüzde 4,2 arttı. Beklentilerin biraz üzerinde artış kaydeden kişisel tüketim harcamalarının yüzde 4,1 artması öngörülüyordu. Haziran 2020'den bu yana en yüksek artışı gösteren kişisel tüketim harcamaları, şubat ayında yüzde 1 azalmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 2,3 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,8 arttı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık bazda piyasa beklentilerini geride bırakırken, yıllık değişim beklentilerle paralel bir seyir izledi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,3 artması bekleniyordu.