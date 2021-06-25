ABD'de kişisel gelirler mayısta azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azaldı.

Piyasa beklentilerinin altında gerileyen kişisel gelirlerin, bu dönemde yüzde 2,5 azalması öngörülüyordu. Ülkede kişisel gelirler, nisan ayında yüzde 13,1 azalmıştı.

ABD’de kişisel tüketim harcamaları ise mayısta, yüzde 0,3’lük artış beklentisine ragmen bir değişim göstermedi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,9 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 3,4 arttı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4 artması bekleniyordu.