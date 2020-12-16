ABD'de Kongre Liderleri COVID-19 paketi konusunda temkinli

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Kongresi'nde liderler COVID-19 destek patenin görüşüldüğü toplantı sonrasında temkinli açıklamalar yaptılar.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile bir araya geldi, Maliye Bakanı Steven Mnuchin de toplantıya telefonla katıldı.

Toplantının ardından McCarthy “Çalışmaya devam ediyoruz. Bence umut var” diye konuştu.

Schumer ise “İyi bir toplantı olduğunu söyleyebilirim, hepsi bu” dedi.

Kongre liderleri yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Çarşamba günü akşam saatlerinde yeniden bir araya gelme kararı aldı.

McConnell ise mümkün olan en kısa zamanda bir anlaşma sağlanacağını söyledi, “Görüşmelere hala devam ediyoruz ve harcama paketiyle COVID-19 yardım paketi üzerinde anlaşmadan buradan ayrılmayacağız” dedi.

McConnell da, anlaşmaya varabilmek için Cumhuriyetçiler’in istediği işyerlerinin hukuk davalarından korunması ve Demokratlar’ın istediği eyaletlerle yerel yönetimlere yardım yapılması gibi COVID-19 paketinin en tartışmalı maddelerinden vazgeçilmesi önerisini de yineledi.