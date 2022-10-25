ABD'de konut fiyatları sert düştü

ABD'de S&P Case-Shiller 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks ağustosta aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,3 azalarak Mart 2009'dan bu yana en hızlı düşüşü kaydetti.

S&P CoreLogic Case-Shiller, ağustos ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 arttı.

Konut fiyatlarındaki artışın önceki aylara kıyasla yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, temmuzda yıllık bazda yüzde 15,6'lık artış kaydetmişti. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ağustosta yıllık bazda yüzde 13,1 arttı.

Piyasa beklentilerin altında kalan endeksin, bu dönemde yüzde 14,4 artması bekleniyordu. Endeks, temmuzda yüzde 16 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ağustosta aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,3 azaldı. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde aylık yüzde 0,5 azalması yönündeydi. Aylık bazda Mart 2009'dan bu yana en büyük düşüşü gösteren endeks, temmuzda aylık yüzde 0,7 azalmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 28,6 ile Miami, yüzde 28 ile Tampa ve yüzde 21,3 ile Charlotte oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, konut fiyatlarındaki sert yavaşlamanın ağustosta da devam ettiğini belirtti.

Lazzara, temmuzda yüzde 15,6'lık artış gösteren ulusal konut fiyat endeksinin ağustosta yüzde 13 arttığına işaret ederek, "Bu iki aylık değişim oranı arasındaki 2,6 puanlık fark, endeks tarihindeki en büyük yavaşlama." değerlendirmesinde bulundu.