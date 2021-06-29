ABD'de konut fiyatlarında rekor artış

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller ABD Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisan ayında verilerin tutulmaya başlandığı 1987 yılından bu yana görülen en yüksek yıllık artışı yaşadı. Fiyatlar, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 arttı.

Federal Konut Finansman Ajansı (FHFA) tarafından yapılan belirlemeye göre de nisan ayında konut fiyatları hem aylık hem de yıllık artış bazında rekor kırdı. Verilere göre nisan ayında konut fiyatları aylık bazda yüzde 1,8 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 15,7 olarak kayıtlara girdi.

Konut fiyatlarının yükselmesinde güçlü talebin yanısıra düşük seyreden mortgage faizlerinin de etkisi görüldü. Satıştaki konut sayısının az olması da nedenler arasında sayılıyor.

Öte yandan S&P CoreLogic konut fiyatları da 20 kent bazında nisan ayında yüzde 14,88 yükseliş gösterdi. Rakam 2005 yılı kasım ayından bu yana en yüksek seviye oldu.