ABD'de konut kredisi faizleri yükseldi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, ABD'de konut kredisinde ortalama faiz oranı 2008 yılından bu yana ilk kez yüzde 6'nın üzerine çıktı.

MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, 30 yıllık mortgage faizi yüzde 5,94'ten yüzde 6,01'e, 15 yıllık yüzde 5,23'ten yüzde 5,30'e yükseldi. 5 yıllık ARM faiz oranı yüzde 4,81'den yüzde 4,83'e, 30 yıllık jumbo faizi yüzde 5,46'dan yüzde 5,56'ya çıktı.

MBA verilerine göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi ise yüzde 1,2 düşüşle 255 puan oldu.

Haftalık rapora göre, satınalma endeksi yüzde 0,2 artışla 198,1 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 4,2 düşüşle 532,9 puana geldi.