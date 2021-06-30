ABD'de konut satışları mayısta yüzde 13,1 arttı

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ABD'de bekleyen ev satışlarının bir önceki aya göre mayıs ayında yüzde 8 arttığını söyledi. Bekleyen Konut Satış Endeksi (PHSI) mayıs ayında 114,7'de kaldı ve piyasa beklentilerini güçlü bir şekilde aştı. Endeks yıllık bazda yüzde 13,1 yükseldi.

Endeksteki aylık değişim ise, ABD'nin Kuzeydoğusunda yüzde 15,5, Ortabatı'da yüzde 6,7, Güney'de yüzde 4,9 ve Batı'da yüzde 10,9 artış oldu.

NAR'ın Baş Ekonomisti Lawrence Yun, "Yükselen borsadan ve yükselen ev fiyatlarından kaynaklanan ülkedeki rekor düzeydeki toplam servet, açıkça ev alımları için fon sağlıyor. Konut fiyatlarındaki artış, artan arzla istikrarlı bir şekilde ılımlı olacak, ancak fiyatlarda geniş ve uzun süreli bir düşüş olası değil" yorumunu yaptı.