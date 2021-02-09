ABD'de küçük işletmelerin faaliyetleri 8 ayın düşüğünde

ABD'de Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu(NFIB) tarafından açıklanan ve küçük işletmelerin piyasaya bakışını yansıtan küçük işletmeler güven endeksi Ocak ayında 95 puanda indi. Piyasa beklentisi endeksin 95,9 puandan 96,5 puana çıkacağı yönündeydi. Endeks böylece 2020 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.



Endeks 47 yıllık ortalama okuma olan 98 puanın altında kalmaya devam etti. Endeksi oluşturan 10 bileşenden 4'sı gerilerken, 4'ü değişmedi, 2'si ise toparlandı. NFIB belirsizlik endeksi 8 puan düşüşle 80 seviyesine indi.



NFIB Başkanı ve CEO'su Juanita Duggan, Kongre'nin yeni teşvik paketini tartıştığı bu dönemde, küçük işletmelerin gelecek için beklentileri olumsuz olduğundan gelecek güçlü bir mali desteği memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.



Duggan, "COVID-19 salgını, küçük işletmelerin nasıl çalıştığını ve işletme sahiplerinin gelecekteki iş koşulları ve satışlar konusunda nasıl endişelendiğini belirlemeye devam ediyor." dedi.