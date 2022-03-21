ABD'de kuş gribi salgını paniği

Güney Dakota'da 2015’ten beri ilk defa patlak veren kuş gribi salgını nedeniyle 2 tesiste 85 bin tavuk ve hindinin itlaf edildiği, eyaletteki diğer benzeri tesislerde de salgınla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirdi.

Güney Dakota’da 2015’te yaklaşık 10 çiftlikte görülen kuş gribi salgını, ülkede 15 eyalete yayılmış ve 50 milyon kümes hayvanı etkilemişti.

Federal hükümete yaklaşık 1 milyar dolara mal olan kuş gribi salgını, yumurta ve kümes hayvanı et fiyatlarının ani yükselişine neden olmuştu.