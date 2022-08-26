ABD'de mal ticareti açığı temmuzda daraldı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,7 azalarak 89,1 milyar dolara indi.

Bu dönemde daralma göstermeye devam eden mal ticaret açığı, haziranda 98,6 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı temmuzda yüzde 0,2 azalışla 147,3 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı yüzde 3,5 azalarak 234 milyar dolara düştü.

Ayrıca, toptan eşya stokları temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 artarken, perakende stokları yüzde 1,1'lik yükseliş kaydetti. Analistler, son verilerin ticaretin ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceğini gösterdiğini belirtti.