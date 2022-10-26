ABD'de mortgage faiz oranı yüzde 7,16 ile 21 yılın zirvesinde

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,94'ten 7,16'ya yükselirken, başvurular azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 21 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,7 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,94'ten 7,16'ya yükseldi. Böylece söz konusu faiz oranı, 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,09'dan 6,39'a yükseldi.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının yükselişini 10'uncu haftaya taşıdığını belirtti. Mortgage oranlarındaki yükseliş eğiliminin mortgage başvurularını baskılamaya devam ettiğine işaret eden Kan, mortgage başvurularının 1997'den bu yana en düşük hızda seyretmeye devam ettiğini kaydetti.