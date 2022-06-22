ABD'de mortgage faizleri son 14 yılın en hızlı artışını kaydetti

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 4,2 artışla 320,4 puan oldu.



MBA'nın yayımladığı ve ForeksHaber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satınalma endeksi yüzde 7,9 artışla 242,8 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 3,1 düşüşle 712,7 puana geldi.

Mortgage faizleri 30 yıllık yüzde 5,98 (Önceki yüzde 5,65), 15 yıllık yüzde 5,05 (Önceki yüzde 4,79), 5 yıllık ARM faizi yüzde 4,78 (Önceki yüzde 4,57), 30 yıllık jumbo faizi yüzde 5,49 (Önceki yüzde 5,25) oldu. 30 yıllık mortgage faizi 2008 Kasım'dan bu yana en yüksek haftalık artışı gerçekleştirdi.

Mortgage piyasa endeksi haftalık bütün mortgage başvurularını kapsıyor. Bu başvurular içinde satın alma ya da refinansman amacıyla yapılan bütün geleneksel ve devlet kurumlarına başvurularla sabit ve değişken faizli mortgage kredileri yer alıyor.

MBA satınalma endeksi, tek aile konutlarının satın alınması için yapılan bütün başvuruları kapsıyor. Endeks, amacına uygun olarak geleneksel ve kamu kredileri olmak üzere piyasadaki bütün ürünleri içeriyor. Endeks, var olan konut satışlarını gösteren güvenilir bir gösterge olarak kabul ediliyor.

MBA refinansman endeksi, var olan mortgage kredilerinden refinansman amacıyla kredi kurumlarına yapılan bütün başvuruları kapsıyor. Endeks, tüm refinansman amacıyla yapılan mortgage kredi faaliyetleri için iyi bir gösterge olarak değerlendiriliyor.