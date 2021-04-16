ABD'de net sermaye girişleri şubatta 72,6 milyar dolar oldu

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, net sermaye girişi 72,6 milyar dolar oldu.

Bir önceki ayın sermaye hareketi verisi 106,3 milyar dolar girişten 105,8 milyar dolar girişe revize edildi.

Yabancı yatırımcıların swap hariç uzun vadeli sermaye girişi 4,2 milyar dolar oldu. Bir önceki ayın swap hariç uzun vadeli sermaye girişi 90,8 milyar dolardan 91,0 milyar dolara revize edildi.

Uzun vadeli swap dahil sermaye hareketlerinde 38,0 milyar dolar çıkış oldu. Bir önceki ay uzun vadeli swap dahil sermaye girişi 50,1 milyar dolardan 50,3 milyar dolara revize edildi.

Japonya, en fazla ABD Hazine tahvili elinde bulunduran ülke olarak konumunu korudu. Japonya'nın elinde bulunan ABD Hazine tahvili 1 trilyon 276,7 milyar dolardan 1 trilyon 258,2 milyar dolara geriledi.

Çin'in elinde bulunan tahvil miktarı 1 trilyon 95,2 milyar dolardan 1 trilyon 104,2 milyar dolara yükseldi.