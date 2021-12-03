ABD'de Nvidia ile Arm'ın birleşmesini engellemek için dava açıldı

FTC'den yapılan açıklamada, satın almanın Nvidia'nın Arm'ın teknolojisi üzerindeki kontrolünü, rakiplerini zayıflatmak için kullanmasına neden olabileceğine işaret edildi. Açıklamada, bu durumun inovasyonun azalmasına ve daha yüksek fiyatlamalara yol açabileceği vurgulanarak, Nvidia'nın Arm'ı 40 milyar dolara satın almasını engellemek için dava açıldığı kaydedildi.

Birleşmenin Nvidia'ya, rakip firmaların başka çipler geliştirmek için kullandığı bilgi işlem teknolojisi ve tasarımları üzerinde kontrol sağlama imkanı vereceği ifade edildi.

FTC Rekabet Bürosu Direktörü Holly Vedova, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "FTC, çip üreten büyük şirketin yeni nesil teknolojiler için inovasyon eko-sistemini yok etmesini önlemesine yönelik tarihin en büyük yarı iletken çip birleşmesini engellemek için dava açıyor." ifadesini kullandı.

SoftBank Group Corp'a ait İngiltere merkezli Arm, yarı iletken tasarımları, komut kümesi teknoloji lisansları ve mobil cihazlar için işlemci üreterek çip üreticileriyle çalışıyor. Şirketin ürünlerinin, nesnelerin interneti ve taşınabilir cihazlar gibi güç tasarruflu cihazların artışıyla daha önemli hale geldiği belirtiliyor.

Nvidia'nın Arm'ı satın almasına ilişkin anlaşma, Avrupa Birliğinin de muhalefetiyle karşılaşırken, İngiliz düzenleyiciler geçen ay anlaşmayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatacaklarını bildirmişti.

Otomotivden elektronik ve beyaz eşyaya kadar birçok üründe kullanılan çipler, salgında yaşanan küresel tedarik sıkıntısı sonrası Çin, ABD, AB'nin stratejik ürünleri arasına girmişti. Ülkelerin dışa bağımlılığını azaltma ve bağımsız olma hedefleri, çip üreticilerine milyarlarca dolarlık kamu teşviklerinin verilmesinin önünü açmıştı.