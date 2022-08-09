ABD'de online fiyatlar 2 yıl sonra ilk kez düştü

ABD'de online fiyatlar, temmuz ayında pandemi dönemindeki tüketim talebinin azalmaya başlamasıyla 2020'den beri ilk kez geriledi

Adobe “Dijital Fiyat Endeksi”ne göre, online fiyatlar yıllık bazda yüzde 1 düştü. Böylece online fiyatlar 25 ay üst üste yükselişin ardından ilk kez geriledi. Pandemi öncesinde online fiyatlar uzun yıllardır düşüş eğilimindeydi.

Adobe Pazrlama Birimi Başkan Yardımcısı Patrick Brown "Tüketici Güvenindeki çalkantı ve harcamalardaki azalmanın yanı sıra bazı perakendecilerde arz fazlası elektronik gibi birçok sanal kategoride düşüşlere neden oldu. Bu da tüketiciyi bir nrbze rahatlatabilir" değerlendirmesini yaptı.

ABD'de e-ticaret yoluyla yapılan harcamalar pandemi döneminde arttı ve toplam perakende harcamalarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Adobe, geçen ay tüketicilerin online harcamalarının 73,7 milyar dolar olduğunu açıkladı.

En büyük fiyat düşüşü yıllık yüzde 9,3 ile elektronik eşyada gerçekleşti. Oyuncak yüzde 8,2, giyim grubunda fiyatlar yüzde 1 düştü. Online gıda fiyatları ise yıllık yüzde 13,4 ile rekor artış kaydetti.