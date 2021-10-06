ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin üzerinde artış gösterdi. ADP ve Macroeconomic Advisers tarafından hazırlanan indikatörlere göre, Eylül'de özel sektörde istihdam 568 bin arttı. Piyasalarda beklenti 425 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 374 binden 340 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 63 bin, orta boy işletmelerde 115 bin, büyük boy işletme 390 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 102 bin, hizmet sektörünün istihdamı 466 bin artış gösterdi.